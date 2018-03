Na postni petek si pripravite lososa s pirejem iz gomoljne zelene

Priprava velikonočnih jedi

Objavljeno: 30. marec 2018 ob 08:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Če imate večji kos lososa, ga lahko spečete v pečici. Najprej ga začinite, nato ga daste za 20 minut v segreto pečico na 160 °C. Foto: Dobro jutro Nepogrešljiva solata v teh dneh je regratova, ki je bogata z vitamini in minerali. Foto: BoBo

Velikonočni čas je obarvan s tradicionalnimi jedmi, ki jih danes pripravljamo na različne načine: od različnih ribjih namazov, prilog z zeleno in regratom do kuhanja in peke šunke v krušnem testu. Tisti, ki radi okušate nove jedi, pa si lahko pripravite medeno šunko, hrenove omake na različne načine in regratovo rižoto.

V preteklosti ljudje niso imeli veliko izbire, kaj kuhati v postnem času, zato so pogosto pripravili "alelujo". Repo so jeseni olupili in olupke posušili ter shranili. Iz njih so na veliki petek skuhali enolončnico, v katero so zakuhali ajdovo kašo, dodali krompir, za zabelo pa kakšno žlico masti ali ocvirkov, če so bili pri hiši, je v oddaji Svetovalni servis kuharski mojster Matjaž Pozderec. Zabelili so jo lahko tudi s popraženo čebulo, majaronom in listom lovorja.

Ribji namazi

"Če gledamo na jedilnik kot postni petek, priporočamo ribe na različne načine, pripravite lahko tudi ribje namaze iz svežih rib. Fileje očistite in na hitro pokuhate, ohladite ter z dodatki zmeljete v mešalniku, da dobite namaz," je Pozderec podal nasvete za pripravo velikončnih jedi. Pozderec ga priporoča s popečenim ajdovim, koruznim ali belim kruhom. Namaz lahko pripravite tudi iz prekajene ribe, na primer postrvi. Najprej jo očistite, tako da odstranite kožo in koščice, nato dodate začimbe in olivno olje, lahko tudi malo jabolčnega kisa, žličko paradižnikovega pireja in kurkumo.

Regratova solata, juha in rižota

Nepogrešljiva solata v teh dneh je regratova, ki je bogata z vitamini in minerali. »Pripravite jo lahko v kombinaciji z različnimi dodatki, kot so krompir, ocvirki in jajca. Skuhate lahko tudi regratovo juho, tako da dodate še malo šalotke, krompirja, majarona in muškata ter v mešalniku sesekljate, da dobite kremno juho.« Regrat lahko dodate tudi v rižoto.

Hladne in tople jedi lahko na različne načine pripravite iz špargljev, na primer solate, rižote in juhe ali jih uporabite v kombinaciji z ribami.

Losos s holandsko omako

Če imate večji kos lososa, ga lahko spečete v pečici. Najprej ga začinite, nato ga daste za 20 minut v segreto pečico na 160 °C. Poleg lahko ponudite enega od zelenjavnih pirejev in holandsko omako, ki jo pripravite iz rumenjaka, malo limoninega soka in stopljenega masla. To nad soparo mešate, da se omaka zgosti, in medtem po želji dodate še malo belega vina in začinite s soljo. Zraven lahko pripravite pire gomoljne zelene, ki jo očistite ter skuhate do mehkega in dodate rezino masla ali olivnega olja. Začinite z malo soli in muškatnega oreščka ter vse skupaj zmeljete v mešalniku, da dobite gladek pire, ki ga lahko ponudite h katerikoli ribi.

Hrenove omake

Toplo hrenovo omako lahko pripravite tako, da na maslu karamelizirate sladkor, zalijete z vinom, dodate nariban hren in vse skupaj dobro prevrete. Omako zgostite s krušno sredico. Hren lahko pripravite tudi kot hladno omako, tako da mu dodate jajca, jabolka, smetano, skuto, čemaž, drobnjak, peteršilj idr., je predlagal Pozderec.

Medena šunka

Medeno šunko pripravite tako, da šunko najprej skuhate do ¾ in v vodo dodate lovorjev list, skorjo cimeta in nageljnove žbice. Nato jo daste iz vode in pustite, da se malo ohladi. Zatem jo premažete z gorčico in nato z medom ali javorjevim sirupom. V pečici jo na 160 °C rahlo zapečete. Tako pripravljena šunka je rahlo sladkega okusa. Če imate domačo šunko, Pozderec predlaga, da vode ne zavržete, ampak jo uporabite kot juho. Včasih so na njej kuhali močnik, danes lahko zakuhate rezance ali štruklje.

V oddaji boste izvedeli še, kako se pripravi prata, šunka v krušnem testu, pečenka z različnimi zeliščnimi skorjicami, morski sadeži in nasvete za kuhanje jajc, da ne bodo počila in se bodo lepo lupila.

Z gostom se je v oddaji Svetovalni servis: Velikonočna kulinarika pogovarjal Bojan Leskovec. Oddaji lahko prisluhnete na spodnji povezavi.

B. L.