Vrhunci 12. dne: Filip Flisar bo napadel medaljo

V ogenj šest Slovencev

20. februar 2018 ob 17:43,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 22:56

Ljubljana/Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Na 23. zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu bodo v sredo podelili osem kompletov medalj. Za slovenske športne navdušence bo verjetno najzanimivejši smučarski kros, v katerem visoko meri Filip Flisar.

30-letni Mariborčan se v Pjongčangu dobro počuti, navdušen je nad olimpijskim vzdušjem, v Južno Korejo pa je prišel po edino lovoriko, ki mu še manjka, to je olimpijsko medaljo.

"Globus imam, zlato s svetovnega prvenstva tudi. Torej je jasno, da sem prišel po medaljo. Če ne bi, bi bil verjetno nor in se podcenjeval. Predvsem si razočaran, ko ne zadovoljiš pričakovanj, kar v mojem primeru zadeva smučanje. Če ne bom osvojil medalje, bo malce grenkega priokusa, če jo pa bom, bom pa toliko bolj vesel," je dejal Flisar, ki se kljub ne najuspešnejši sezoni vidi v zelo ozkem krogu favoritov. Kvalifikacije bodo ob 3.30, izločilni boji se bodo začeli ob 5.15, veliki finale pa, upajmo da tudi s Flisarjem, ob 6.35.



Prenos dogajanja iz Južne Koreje spremljajte na TVS 2, MMC-ju in na Valu 202.



V šprinterski ekipi Čebaškova in Lampičeva, Fabjanove spet ni

Ob 3.00 se bodo za medalje pomerile alpske smučarke v smuku. Edina Slovenka na štartu bo Maruša Ferk. V smučarskem teku sta na sporedu ženska in moška tekma v ekipnem sprintu, v moški konkurenci bosta nastopila Janez Lampič in Miha Šimenc, v ženski pa Alenka Čebašek in Anamarija Lampič. Trener Stefano Saracco Vesne Fabjan, bronaste v šprintu v Sočiju, tako (spet) ni uvrstil v ekipo ...

V preostalem sporedu se bo nadaljevalo predtekmovanje v ženskem in moškem krlingu, pred hokejisti pa so četrtfinalni boji. V akrobatskih skokih bodo na sporedu kvalifikacije deskarjev, tekmovalke v umetnostnem drsanju pa bodo opravile kratki program.

SREDIN SPORED NA ZOI V PJONGČANGU



Sreda ob 1.30:

Deskanje na snegu, akrobatski skoki (M), kvalifikacije



Ob 2.00:

Umetnostno drsanje, ženske, kratki program

Ob 3.00:

Alpsko smučanje, smuk (Ž)

(Maruša Ferk)

Ob 3.30:

Smučanje prostega sloga, kros (M), kvalifikacije

(Filip Flisar)

Ob 4.10:

Hokej (M), četrtfinale, Češka - ZDA

Ob 5.15:

Smučanje prostega sloga, kros (M), finale

(Filip Flisar)

Ob 8.40:

Hokej (Ž), tekma za tretje mesto, Finska - Rusija

Hokej (M), četrtfinale, Norveška-Rusija

Ob 9.00:

Smučarski teki, ekipni šprint (M)

(Janez Lampič, Miha Šimenc)

Ob 11.00:

Smučarski teki, ekipni šprint (Ž)

(Alenka Čebašek, Anamarija Lampič)

Ob 12.00:

Hitrostno drsanje, zasledovalni tekmi



Ob 12.40:

Bob, dvosed (Ž), 3. in 4. vožnja

Ob 13.10:

Hokej (M), četrtfinale, Švedska - Nemčija in Kanada - Finska

A. V.