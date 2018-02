Vrhunci 12. dne: V šprinterski ekipi Čebaškova in Lampičeva

V ogenj šest Slovencev

20. februar 2018 ob 17:43,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 22:56

Pjongčang

Na 23. zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu bodo v sredo podelili osem kompletov medalj.

Slovenski vrhunec dneva je smučarski kros, kjer Filip Flisar lovi medaljo.

Prenos dogajanja iz Južne Koreje spremljajte na TVS 2, MMC-ju in na Valu 202.



V šprinterski ekipi Čebaškova in Lampičeva, Fabjanove spet ni

V smučarskem teku sta na sporedu ženska in moška tekma v ekipnem sprintu, v moški konkurenci bosta nastopila Janez Lampič in Miha Šimenc, v ženski pa Alenka Čebašek in Anamarija Lampič. Trener Stefano Saracco Vesne Fabjan, bronaste v šprintu v Sočiju, tako (spet) ni uvrstil v ekipo ...

Maruša Ferk je v smuku osvojila 19. mesto, olimpijska prvakinja je postala Sofia Goggia.

V preostalem sporedu se bo nadaljevalo predtekmovanje v ženskem in moškem krlingu, pred hokejisti pa so četrtfinalni boji. V akrobatskih skokih bodo na sporedu kvalifikacije deskarjev, tekmovalke v umetnostnem drsanju pa bodo opravile kratki program.

VIDEO V slovenski ekipi Čebaškova in Lampičeva

VIDEO Filip Flisar v sredo zjutraj lovi medaljo

SREDIN SPORED NA ZOI V PJONGČANGU



Danes ob 4.10:

Hokej (M), četrtfinale, Češka - ZDA

Ob 5.15:

Smučanje prostega sloga, kros (M), finale

(Filip Flisar)

Ob 8.40:

Hokej (Ž), tekma za tretje mesto, Finska - Rusija

Hokej (M), četrtfinale, Norveška-Rusija

Ob 9.00:

Smučarski teki, ekipni šprint (M)

(Janez Lampič, Miha Šimenc)

Ob 11.00:

Smučarski teki, ekipni šprint (Ž)

(Alenka Čebašek, Anamarija Lampič)

Ob 12.00:

Hitrostno drsanje, zasledovalni tekmi



Ob 12.40:

Bob, dvosed (Ž), 3. in 4. vožnja

Ob 13.10:

Hokej (M), četrtfinale, Švedska - Nemčija in Kanada - Finska

A. V.