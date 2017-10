Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V bundestagu sedi rekordnih 709 poslancev. Foto: EPA AfD želi ustanoviti odbor, ki bi preiskoval ukrepe Angele Merkel. Foto: EPA Wolfgang Schäuble naj bi postal predsednik bundestaga. Foto: EPA Vodja poslanske skupine Alternative za Nemčijo je Alice Weidel. Foto: EPA Dodaj v

Novi bundestag v znamenju prve prisotnosti skrajne desnice v povojni Nemčiji

AfD želi ustanoviti odbor za preiskavo Merklove

24. oktober 2017 ob 13:15

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Štiri tedne po zveznih parlamentarnih volitvah v Nemčiji se je na ustanovnem zasedanju zbral novi bundestrag, v katerem prvič v povojni Nemčiji sedijo tudi skrajni desničarji.

V Berlinu se je začelo ustanovno zasedanje novega bundestaga, na katerem bodo volili predsednika, ki naj bi postal dozdajšnji finančni minister Wolfgang Schäuble, in podpredsednike. Budnestag ima po novem 709 poslancev, s čimer je najštevilčnejši parlament v kakšni izmed zahodnih držav. Prvič v njem sedi več kot 90 poslancev skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD).

Že pred dvema dnevoma so na berlinskih ulicah protestniki izrazili razočaranje, da so v parlamentu skrajni desničarji. Prisotnost AfD-ja v bundestagu je tudi glavna tema ustanovnega zasedanja. "Bundestag je nazaj - a ne bo več tako, kot je bilo," je v napovedi zapisal spletni medij Politico, ki je dodal, da se bo z vstopom AfD-ja v bundestag retorika bistveno spremenila. "Kje so meje tega, kar se še lahko govori v parlamentu?" se je za Politico pred prvo serijo vprašala profesorica ustavnega prava Sophie Schönberger. opozorila Obenem so pri Politicu prepričani, da bo zaradi velikost parlament postal manj funkcionalen, saj težje nadzoruje vlado in opravlja vsakodnevno parlamentarno delo.

V Nemčiji imajo zapleten volilni sistem, zaradi katerega se število zveznih poslancev spreminja. Z dozdajšnjih 630 je letos naraslo na rekordnih 709. Konservativna unija CDU in CSU ima 246 poslancev, SPD 153, AfD naj bi jih imela 94, a jih ima zaradi odločitve dveh poslancev, da še pred ustanovnim zasedanjem zapustita njene vrste in gresta med neodvisne, 92, liberalci (FDP), ki se po neuspehu na volitvah 2013 zdaj vračajo v bundestag, 80, Levica 69 in Zeleni 67 poslancev.

AfD želi ustanoviti odbor za preiskavo Merklove

Poslanec AfD, ki ni želel biti imenovan, je za Politico dejal, da "seveda bodo spremenili teme razprav". Med cilji stranke je ustanovitev preiskovalnega odbora, ki bo pod drobnogled vzel ukrepanje Angele Merkel med begunsko krizo leta 2015. AfD kanclerki očita, da je z začasnim odprtjem meje za prebežnike, ujete na Madžarskem, kršila nemško zakonodajo. AfD sam ne more ustanoviti takega odbora, saj nima dovolj glasov. Potrebuje podporo drugi strank, ki pa so že sporočile, da s skrajnimi desničarji ne želijo sodelovati.

Tako naj bi že na prvi seji prišlo do zapletov, saj bodo poslanci glasovali o kandidatu AfD-ja za podpredsednika bundestaga. To je 75-letni Albrecht Glaser, ki je v preteklosti razburjal z izjavami, kot je, da bi bilo treba muslimanom v Nemčiji odvzeti pravico do svobode veroizpovedi, saj njihova vera ne spoštuje svobode. V vseh preostalih petih parlamentarnih strankah so napovedali, da Glaserja ne bodo podprli, vodja poslanske skupine AfD -ja Alice Weidel pa je v odzivu na to sporočila, da bodo vseeno vztrajali pri njegovi kandidaturi.

Spor, kdo bo sedel poleg AfD-ja

Ostale stranke nameravajo zajeziti vpliv AfD-ja. Eden izmed načinov bo, da bodo za predsednika budnestaga izvolile Schäubleja, ki je politični veteran, poslanec z najdaljšim stažem in računajo, da dovolj izkušena, močna in spoštovana osebnost, da bo vzdrževal raven razprave, ter z odhodom SPD-ja v opozicijo, da AfD ne bo največja opozicijska stranka, s čimer bi dobila še dodatne pravice. Pred zasedanjem je zavladal spor, kdo bo sedel poleg skrajne desnice. Stranke so se strinjale, da se AfD posadi na skrajno desno stran, kar bi pomenilo, da bi ob njej sedeli ali poslanci konservativne unije CDU in CSU ali pa poslanci FDP-ja. Liberalci so zdaj poleg, a so že dejali, da bodo vprašanje znova odprli.

Bild je v nedeljo objavil, da naj bi novoizvoljeni poslanci AfD-ja in FDP-ja dobili prostore v zgradbi, kjer je bil v času nacističnega režima sedež notranjega ministrstva. Nad vrati nekaterih poslanskih pisarn so še vedno svastike. V prejšnjem sklicu bundestaga naj bi sicer v tej zgradbi uradovalo kakih 30 poslancev CDU-ja in CSU-ja.

T. J.