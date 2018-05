Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Camembert je eden izmed ponosov francoske kulinarike. Foto: Reuters Dodaj v

Boj francoskih kuharjev za sir: "Svoboda, enakost, camembert"

Lahko bi ga izdelovali tudi iz pasteriziranega mleka

16. maj 2018 ob 13:02

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoski kuharji so se podali v boj za svetovno znani normandijski camembert. Razlog je sprememba postopka izdelave, saj bi v prihodnje ta znameniti francoski sir lahko izdelovali tudi iz pasteriziranega mleka, in ne le iz surovega.

"Sir bo izgubil svoj značaj in postal vulgarna mehka zmes brez okusa," so v pozivu k ohranitvi tradicionalne izdelave camemberta, ki ga je objavil časopis Liberation, zapisali najvidnejši francoski kuharski mojstri, kot so Sebastien Bras, Olivier Roellinger in Anne-Sophie Pic. Ti so prepričani, da je načrtovana sprememba lahko usodno tveganje tudi za kmete, sirarje in uporabnike.

Pozivu kuharjev so se pridružili tudi nekateri francoski vinarji in proizvajalci sira. Nasprotujejo odločitvi instituta Inao, ki v Franciji bdi nad tradicionalno proizvodnjo prehrane. Ta je februarja odločil, da se za camembert s prestižno oznako AOP lahko uporablja pasterizirano mleko, in tako končal večletni spor med različnimi proizvajalci.

Francoski kuharji so odločitev označili za sramoto, škandal in prevaro. Mnenja so, da je pravi camembert luksuzna dobrina. "Zahtevamo pravico do dobre hrane po vsej državi," so še zapisali v pismu, ki so ga simbolično končali z geslom: "Svoboda, enakost, camembert."

