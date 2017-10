Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bi poskusili? Foto: Dobro jutro Dodaj v

Kostanjeva krema v kozarcu s praženimi jabolki in z omako iz mandarin

Sezona kostanja se začenja

19. oktober 2017 ob 09:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 jabolko, sok 4 mandarin, 20 dag blanširanega olupljenega kostanja, 1 žlica čokolade v prahu, 6 dag masla, 0,3 dcl ruma, cimet, 12 dag sladkorja, 2 dcl sladke smetane za stepanje (živalskega izvora), 2 dcl mleka, vanilijev strok.



V mleku zavremo kostanj, ki mu dodamo vanilijev strok in žlico sladkorja. Posebej stepemo sladko smetano, ki ji dodamo žlico čokolade v prahu in rum. Zmesi dodamo preostali sladkor. S paličnim mešalnikom kuhane kostanje zmiksamo v gladko zmes, ki jo deloma ohladimo. Ko je zmes ohlajena, masi počasi dodajamo smetano z rumom in čokolado, vse skupaj rahlo mešamo, da dobimo enakomerno homogeno maso. Maso nato nadevamo v vrečko za brizganje in jo postavimo v hladilnik. Na maslu popražimo olupljena jabolka, ki smo jim dodali malo cimeta. Sok mandarin reduciramo toliko časa, da dobimo sirup.

Na pult položimo kozarce, v katere damo najprej malo praženih jabolk, nato na jabolka nabrizgamo kostanjevo kremo, ki jo prelijemo z omako iz mandarin. Vse skupaj še malo okrasimo.

A. P. J., Lojze Čop (oddaja Dobro jutro)