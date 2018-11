Preden postrežemo, file potresemo s koprom. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Lososovi fileji z zelenjavo

Najprej popražimo zelenjavo

21. november 2018 ob 15:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 70 dag lososovih filejev, osem korenčkov, tri zelene kolerabice, tri žlice limonovega soka, olivno olje, maslo, pol šopka kopra, sol, poper.

Kolerabo olupimo, korenje ostrgamo in vse narežemo na lističe oziroma na kolesca.

V kozici na žlici masla popražimo por in kolerabo, prilijemo zajemalko vode in dušimo deset minut. Solimo. Lososove fileje solimo in pokapamo z limonovim sokom. Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija. Zelenjavo stresemo v višji namaščen pekač in nanjo zložimo fileje.

Potresemo jih s koščki masla in pečemo slabe pol ure. Potresemo s koprom in postrežemo.