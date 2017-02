Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rdečo peso odišavimo z ingverjem, pehtranom in peteršiljem. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Napitek z rdečo peso

Zdrav napitek

14. februar 2017 ob 15:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: srednje velika rdeča pesa, manjši korenček, srednje veliko jabolko, banana, žlica limoninega soka, 1,5 dl jogurta, žlica ovsenih kosmičev, žlička medu, 1 dl mleka.

Predpriprava: Banano olupimo, narežemo na kolesca in zamrznemo; najbolje, da imamo nekaj zamrznjenih vedno na zalogi.

Priprava:

■ Peso olupimo, grobo narežemo in stresemo v multipraktik.

■ Korenček očistimo, drobno narežemo in stresemo k pesi.

■ Jabolko olupimo, razrežemo na četrtine, grobo narežemo in stresemo v multipraktik. Pokapljamo jih z limoninim sokom.

■ Dodamo še zamrznjeno banano in ovsene kosmiče ter prilijemo jogurt, mleko in med. Miksamo od 20 do 30 sekund.

Serviranje:

Pesin zmešanček ali zmešanček z rdečo peso nalijemo v 2 kozarca (3,3 dl) in nemudoma ponudimo.

Nakup:

■ Ko kupujemo rdečo peso, izbirajmo čvrste, čim manjše gomolje. Te hitreje termično obdelamo, vsebujejo pa tudi več koristnih sestavin. Ne glede na obliko izbiramo plodove pravilnih oblik. Tisti nepravilnih oblik so znak nepravilnosti med rastjo, posledično pa so pogosto trdi in grenki.

■ Čeprav so brezmadežno rumene banane videti lepše, raje sezimo po zrelih bananah, ki imajo že nekaj rjavih pikic. Te so okusnejše in bolj zdrave.

Izboljšanje:

Rdečo peso najbolje odišavljamo z naslednjimi zelišči: ingver, koper, pehtran in peteršilj.

Sa. J., recept Lojzeta Čopa (oddaja Dobro jutro)