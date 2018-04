Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Njoke skuhamo v osoljenem kropu, jih odcedimo in zmešamo z omako. Dodaj v

Njoki z zelenjavo in smetano

Ko je zelenjava mehka, dodamo smetano

13. april 2018 ob 09:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag krompirjevih njokov, dve šalotki, 30 dag zamrznjenega graha, 30 dag korenja, 30 dag pora, 1 dl smetane za kuhanje, tri žlice kisle smetane, 2 dl jušne osnove, en šopek drobnjaka, olivno olje, sol, poper.

Korenje ostrgamo in narežemo na kolesca. Por očistimo in prav tako narežemo na kolesca.

Na dveh žlicah olja popražimo nasekljano šalotko. Dodamo grah in korenje, popražimo in zalijemo z jušno osnovo. Pokrijemo in dušimo na šibkem ognju. Čez pet minut dodamo še por.

Začinimo s soljo in poprom in odstavimo, ko je zelenjava mehka. Vmešamo obe smetani. Njoke skuhamo v osoljenem kropu, jih odcedimo in zmešamo z omako.