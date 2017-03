Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fileje lahko kupimo že panirane ali pa jih spaniramo sami. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Osličevi fileji z remulado

Začinjeni s kaprami in sladko papriko

13. marec 2017 ob 11:46

MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag že paniranih osličevih filejev, olje za cvrenje, šalotka, trdo kuhano jajce, 2 kisli kumarici, 2 inčunova fileja, vložena v olju, 2 žlički kaper, nekaj vejic peteršilja, 1,5 dl majoneze, žlica kisle smetane, sol, poper, mleta sladka paprika.

Šalotko olupimo in drobno nasekljamo. Jajce olupimo in pretlačimo z vilicami. Kumarici, peteršilj, inčunova fileja in kapre nasekljamo.

Vse zmešamo z majonezo, kislo smetano in peteršiljem. Solimo, popramo in po želji začinimo še s papriko.

Fileje ocvremo v vročem olju in jih polagamo na kuhinjski papir. Postrežemo jih z omako.