Tortico po želji prelijemo z nekaj kapljicami javorjevega sirupa. Foto: Dobro jutro

Palačinkina tortica brez sladkorja in moke

Zdrava sladica

2. maj 2018 ob 08:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 zreli banani, 3 jajca, 2 veliki žlici chia semen, 2 veliki žlici kakava, ščepec soli, malo cimeta, nekaj žlic kisle smetane, malo javorjevega sirupa (po želji), borovnice.



Z vilicami premešajte tri jajca in vanje vmešajte dve zmečkani banani, dve veliki žlici semen chia, ščepec soli, dve jušni žlici kakava in eno čajno žličko cimeta. Dobro premešajte in pustite nekaj časa, da se semena chia napijejo.

Na kokosovem olju in na nizkem ognju počasi specite majhne palačinke.

Za oblikovanje tortice potrebujete tri palačinke. Prvo palačinko premažemo s kislo smetano, jo pokrijemo z drugo palačinko, ki jo zopet premažemo, dodamo tretjo palačinko in jo premažemo s kislo smetano. Po vrhu okrasimo z borovnicami in po želji prelijemo z nekaj kapljicami javorjevega sirupa.

K. Ši., Savina Atai (oddaja Dobro jutro)