Pečena zelena z omako iz gorgonzole

Zelena malo drugače

20. februar 2018 ob 08:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 srednje velika gomolja zelene, oljčno olje, sol, poper, lupina in sok limone, 3 stroki česna, 1 žlička gorčice, timijan, mlet čili ali kajenski poper, 200 g gorgonzole, 100 g parmezana, 2 stroka česna, 2 dl belega vina, svež drobnjak ali peteršilj za posutje.



Očiščeno zeleno narežemo na približno polcentimetrske kolute. Iz oljčnega olja, limone, česna, timijana, gorčice, popra, čilija in soli naredimo mešanico za premaz. V pekač, obložen s pekipapirjem, naložimo kolute zelene in jih z obeh strani obilno premažemo z mešanico. Pečemo v pečici na 200 °C skoraj do mehkega (20 minut).

Vmes pripravimo omako iz gorgonzole tako, da na oljčnem olju segrejemo nasekljan česen in dodamo vse preostale sestavine. Ko se ves sir stopi, le še rahlo prevremo in uravnamo gostoto z vodo ali mlekom.

Prelijemo po zeleni in zapečemo v pečici (na koncu lahko vključimo žar). Postrežemo s pire krompirjem ali solato.

K. Ši., Metka Paragi (oddaja Dobro jutro)