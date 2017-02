Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Imate radi jedi iz riža? Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Riž s škampi v omaki

Za ljubitelje morske hrane

24. februar 2017 ob 12:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 250 g riža, 500 g škampovih repkov, 1 dl smetane za kuhanje, 1 dl belega vina, 3 stroki česna, 1 žlica olivnega olja, 1 žlica masla, sol in poper po okusu.

V osoljeni vodi skuhamo riž. Na olju na hitro popražimo sesekljan česen, da zadiši, dodamo očiščene škampe, vino, sol in poper.

Vse to dušimo dobrih pet minut, prilijemo smetano za kuhanje in na koncu dodamo še maslo. Omako polijemo po kuhanem rižu in postrežemo s solato.