Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V tem receptu namesto smuča lahko uporabite tudi file postrvi. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rulada iz smuča

S peteršiljevo polento in čemažem

3. marec 2017 ob 14:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 fileja smuča, malo soli, malo popra, 12 dag polente, pest sesekljanega peteršilja, 12 češnjevih paradižnikov, malo olivnega olja, 5 dag masla, 2 dl mleka, 15 dag mladega čemaža, malo muškatnega oreščka.



File smuča položimo na desko in ga rahlo potolčemo ali stisnemo z dlanjo ter posolimo. File zvijemo in zavijemo v alu folijo. Zvitke položimo v pekač in dodamo zarezane češnjeve paradižnike, ki jih posolimo in namastimo z oljem.

Pečemo v pečici 15 do 20 minut na 200 stopinj Celzija. Polento zakuhamo v slanem kropu in dodamo sesekljan peteršilj. Na maslu popražimo moko, zalijemo z mlekom, začinimo in dodamo čemaž.

Vse skupaj prevremo in zdrobimo v mešalcu.

A. K., recept Lojzeta Čopa (iz oddaje Dobro jutro)