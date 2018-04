Slavo potice po svetu širijo tudi slovenski turistični delavci

Priljubljena slovenska slaščica potuje v svet

8. april 2018 ob 21:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dober glas o potici širijo turistični delavci in predstavniki države – na poslovnih dogodkih doma in v tujini se v enem letu postreže približno 140 kilogramov potice.

Potica je ena najbolj tipičnih slovenskih slaščic. V svojih delih sta jo omenjala že Primož Trubar (Katekizem) in Janez Vajkard Valvasor (Slava vojvodine Kranjske), ki je opisal tudi njene nadeve, in sicer orehov, meden in skutin, pojasnjujejo na Slovenski turistični organizaciji (STO). Danes sta najbolj priljubljena orehov in skutin nadev s pehtranom.

Omenjena nadeva skupaj z orehovim z rozinami, rozinovim in pehtranovim predstavljata peterico slovenskih potic, ki so zaščitene kot zajamčena tradicionalna posebnost. Poteka tudi postopek za zaščito na evropski ravni.

Koliko potice v Sloveniji pojemo, je težko oceniti. V Žitu na primer letno spečejo okoli 220 ton njenih različnih vrst, v času velike noči polovico te količine. Veliko potice pa nastane tudi izpod rok slovenskih gospodinj, še posebej v prazničnem času.

Turistični delavci zavihali rokave

Slavo potice po svetu širijo tudi turistični delavci. STO je namreč to slaščico uvrstil v sam vrh gastronomske piramide Slovenije in jo redno vključuje v svoje promocijske dejavnosti, na primer poslovne borze in sejme doma in v tujini, objave na družbenih medijih, sporočila za javnost, svetovno digitalno kampanjo ter v okviru obiskov tujih novinarjev pri nas.

Na poslovnih dogodkih doma in v tujini STO v enem letu postreže približno 140 kilogramov potice.

Na STO-ju zagotavljajo, da so se odzvali tudi na nepričakovano priložnost, ki jo je predstavljal pogovor med papežem Frančiškom in ameriško prvo damo Melanio Trump maja lani. Takrat je papež Melanio vprašal, ali svojemu možu, predsedniku Donaldu Trumpu, pripravlja potico. Po vsem svetu so se takrat začeli spraševati, kaj sploh je potica, kje jo kupiti oz. kako jo pripraviti.

STO je pomagal odgovoriti na ta vprašanja. Na uredništva 50 vodilnih svetovnih medijev, kot so Telegraph, Guardian, New York Times, BBC, NBC in CNN, so poslali slovensko potico v obliki malih LePotic in pojasnili tako izvor te sladice kot njeno povezavo z zgodbo o papežu Frančišku in prvi dami ZDA. O potici je takrat dodatno obvestila 2.500 tujih medijev. "Prejeli smo odlične odzive, ki so vključevali prošnje po dodatnih informacijah tako o potici kot na splošno o slovenski gastronomiji," so povedali na organizaciji.

Potrebujemo njeno prodajo v tujino

Potica je dodatno pozornost prejela tudi med več kot 1,1 milijona uporabnikov spletnih družbenih omrežij, ki spremljajo uradne profile Slovenije kot turistične destinacije. "Spletna stran www.slovenia.info in podporni članki na temo potice in njene priprave so bili z več kot 22.000 ogledi med najbolj obiskanimi vsebinami," so poudarili v organizaciji.

"Papež Frančišek in Melania Trump sta pripomogla k prepoznavnosti potice," je poudaril etnolog Janez Bogataj, ki je pred kratkim iz Bele hiše tudi prejel zahvalno pismo prve dame ZDA, potem ko ji je poslal svojo knjigo o potici. "A največ je za promocijo potice naredil turizem. Zdaj pa je na vrsti gospodarstvo, saj potrebujemo tudi ustrezen ekonomski učinek, to je njeno prodajo v tujino," je poudaril.

"Potica je na dobri poti, da iz dobro varovane javne slovenske skrivnosti, o kateri vemo vsi vse, v bistvu pa vsakdo doma skrbno čuva recepturo svojih mam in babic, postane svetovno prepoznavna specialiteta," poudarjajo na STO-ju.

K temu bodo lahko pripomogli tudi dosežki s področja slovenske gastronomije, kot so vključenost njene ponudbe v svetovno prepoznaven vodnik Gault Millau, potrditev kandidature Slovenije za naziv Evropska gastronomska regija 2021 in skorajšnji prihod prestižnega Michelinovega vodnika, so še prepričani.

T. H.