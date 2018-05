Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Ste ljubitelj testenin? Foto: EPA Dodaj v

Špageti s tunino in jajčevci

Ne pozabimo na začimbe

9. maj 2018 ob 08:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 250 g špagetov, 3 velike pločevinke tunine, 1 manjši jajčevec, 3 do 4 stroki česna, 200 ml paradižnikove mezge ali 100 ml pelatov, sol, poper, olivno olje.

V ponvici segrejemo nekaj žlic olivnega olja in na njem pražimo sesekljan česen toliko časa, da začne dišati.

Nato dodamo na trakove narezan jajčevec, začinimo z baziliko, soljo in poprom. Nekaj časa pustimo, da se praži, nato dodamo tunino. Pustimo minuto do dve in dodamo paradižnikovo mezgo. Dolijemo malo vode in pustimo kuhati 5 minut.

Špagete skuhamo in jih postrežemo z omako.

C. R.