Telečji zrezki z dišavnicami

3. februar 2018 ob 10:38

Ljubljana - MMC RTV SLO



Sestavine: 4 telečji zrezki, sol, žlica olja, timijan, rožmarin, pehtran, narezan lovorov list, poper, limonina lupinica, 4 žlice olja za pečenje, zajemalka juhe, belo vino, 3 žlice kisle smetane.

Zrezkom porežemo kožice, jih osolimo, potolčemo, položimo v skledo in natremo z dišavno marinado, ki jo pripravimo iz žlice olja in narezanih dišavnic. Zrezke v marinadi pustimo čez noč ali pa vsaj 2 uri v hladilniku.

Pred peko zrezke stresemo na cedilo, jih osušimo in na vročem olju z obeh strani popečemo. Prilijemo juho, dodamo ostanek marinade in premešamo. Ko tekočina izpari, prilijemo nekaj žlic vina, smetano in po potrebi vodo. Tako jih dušimo še 20 minut.