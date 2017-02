Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Blitvo, cvetačo in brokoli drobno nasekljamo. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zelenjavni srčki

Brezmesno kosilo

15. februar 2017 ob 11:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 večji krompir, 1 večji korenček, 100g blitve, 100g cvetače, 100g brokolija, 100g drobtin, 2 jajci, 0,1l mineralne gazirane vode (najbolje Radensko), 0,2l smetane, sol, poper.

Olupljen krompir in korenček naribamo. Blitvo, cvetačo in brokoli drobno nasekljamo. Tako pripravljeni zelenjavi dodamo drobtine, eno jajce in mineralno gazirano vodo.

Osolimo, popopramo in dobro premešamo. Maso preložimo v pekač in pazimo, da ni višje od 1,5 cm. Jajce in smetano solimo, stepemo in prelijemo prek mase v pekaču.

Pečemo pri 180°C cca. 25 -30 minut.

A. K., Darko Maršič (iz oddaje Dobro jutro)