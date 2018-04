Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Vam je od velikonočnih praznikov ostalo še kaj šunke? Uporabite jo za testenine! Foto: BoBo Dodaj v

Ideja za povelikonočno pojedino: testenine z grahom in s šunko

Hitro in okusno

3. april 2018 ob 12:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 40 dag testenin, 50 dag zamrznjenega graha, 10 dag parmezana, olivno olje, 2 dl jušne osnove, 10 dag kuhane šunke, 3 šalotke, sol, poper.

Šalotke olupimo, nasekljamo in popražimo na malo olja. Dodamo grah, pražimo nekaj minut in prilijemo jušno osnovo. Pokrijemo in dušimo, da se grah zmehča.

Odstavimo, začinimo s soljo in poprom. Testenine skuhamo v osoljenem kropu in jih dobro odcedimo. Parmezan naribamo, šunko pa narežemo na trakove. Testenine zmešamo z grahom in s šunko, potresemo s parmezanom in postrežemo.

Namesto kratkih testenin lahko skuhamo krompirjeve njoke, jajčne rezance ...