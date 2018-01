Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jabolka olupimo in narežemo na kocke. Foto: EPA Dodaj v

Jabolka z mascarponejem in smetano

Dušena jabolka začinimo s cimetom

1. januar 2018 ob 12:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 70 dag jabolk, limona, sladkor, 10 dag mascarponeja, 20 dag skute, 2,5 dl smetane za stepanje, zavitek vaniljevega sladkorja, 1 dl jabolčnega soka, cimet, 10 dag otroških piškotov.

Jabolka olupimo in narežemo na kocke. Stresemo jih v kozico, prilijemo limonin sok in nekaj žlic vode.

Dušimo približno 10 minut, vmes mešamo. Odstavimo, sladkamo, odišavimo s cimetom in ohladimo. Skuto in mascarpone zmešamo z vaniljevim sladkorjem, z metlico vmešamo še stepeno smetano. Na dno posode zložimo piškote, pokapamo jih z jabolčnim sokom. Pokrijemo z ohlajenimi jabolki in končamo s plastjo smetane, skute in mascarponeja. Za kratek čas postavimo v hladilnik.