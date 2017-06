Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Pito lahko pripravimo tudi samo z borovnicami. Foto: MMC RTV SLO/Marjetka Nared Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pita z borovnicami in malinami

Sladica, za katero norijo Američani

24. junij 2017 ob 12:57

MMC RTV SLO

Sestavine: 25 dag masla, 50 dag moke, 22 dag sladkorja, 5 rumenjakov, 35 dag borovnic, 30 dag malin, pol žličke cimeta, žlica moke, žlica limonovega soka, maslo, sol.

Mehkemu maslu dodamo 15 dag sladkorja, ščepec soli in štiri rumenjake. Zmešamo in dodamo še moko.

Zgnetemo in testo zavijemo v folijo ter damo za eno uro v hladilnik. Borovnice in maline oplaknemo. Zmešamo preostali sladkor, cimet, ščepec soli in moko.

Testo razvaljamo in obložimo model za pite. Posujemo s polovico sladkorne mešanice in naložimo jagodičevje. Posujemo s preostalim sladkorjem, pokapamo z limonovim sokom in potresemo z maslom. Pokrijemo s testom, prebodemo, namažemo z rumenjakom. Pečemo približno 40 minut (200 stopinj Celzija).