Riževa solata z jajci in papriko

Solato postavimo za pol ure v hladilnik

27. maj 2017 ob 13:33

MMC RTV SLO

Sestavine: 30 dag riža, tri jajca, tri špičaste zelene paprike, dve žlici vloženih kaper, nekaj vloženih inčunovih filejev, olivno olje, kis, sol, poper.

Jajca trdo skuhamo, prelijemo z mrzlo vodo in pustimo, da se ohladijo. Riž skuhamo v osoljenem kropu, ga prav tako prelijemo z mrzlo vodo in dobro odcedimo.

Jajca olupimo in narežemo na osmine. Paprike operemo in narežemo na trakove. Kapre in inčunove fileje odcedimo in nasekljamo. Nekaj žlic olja, žlico ali dve kisa, sol, poper, inčunove fileje in kapre dobro zmešamo.

Prelijemo ohlajen riž, zmešamo in dodamo narezano papriko in jajca. Še enkrat zmešamo, pokrijemo s folijo in postavimo za pol ure v hladilnik.