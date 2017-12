Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Šampinjone očistimo. Bete odrežemo. Dodaj v

Šampinjoni z gorgonzolo

Potrebujemo 70 dag večjih šampinjonov

30. december 2017 ob 10:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 70 dag večjih šampinjonov, 5 dag rukole, 20 dag gorgonzole, 0,5 dl smetane za kuhanje, 1 žlica kisle smetane, 1 žlica gorčice, olivno olje, mleta sladka paprika, sol, poper.

Pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija. Šampinjone očistimo. Bete odrežemo. Rukolo operemo, osušimo in narežemo.

Gorgonzolo nasekljamo in pretlačimo z vilicami. Zmešamo jo z rukolo, smetano, kislo smetano in gorčico. Začinimo s soljo, poprom in sladko papriko ter nadevamo klobuke šampinjonov.

Zložimo jih na pekač, pokapamo z olivnim oljem in pečemo 10-15 minut. Postrežemo vroče.