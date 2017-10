Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mesu dodamo na četrtine narezana olupljena jabolka. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Svinjski zvitek z zelenimi jabolki

Po potrebi prilivamo jabolčni sok

15. oktober 2017 ob 08:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine: 1 svinjsko pleče, 1/2 žličke komarčkovih semen, 2 stroka česna, 5 zrn koriandra, sol, poper, limonino lupino, 70 g masla, 2 dl jabolčnega soka, 2 zeleni jabolki.



V mešalniku zmešamo začimbe. Pleče po dolgem zarežemo in ga natremo z začimbno mešanico. Zvijemo ga v zvitek in povežemo s kuhinjskim sukancem. Zvitek obdamo s koščki masla in ga položimo v pečico, ogreto na 220 stopinj Celzija. Pečemo 25 minut, da je lepo hrustljav.

Pekač vzamemo iz pečice, temperaturo pečice znižamo na 160 stopinj Celzija, mesu pa dodamo na četrtine narezana olupljena jabolka. Pekač pokrijemo in pečemo še 45 minut. Nato prilijemo jabolčni sok in odkrito pečenko pečemo še 25 minut. Po potrebi prilivamo jabolčni sok.

Meso naj nato počiva nekaj minut. Razrezanega postrežemo s poljubno prilogo.

P. B., Mojca Mavec (oddaja Dobro jutro)