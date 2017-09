Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tiramisu nekoliko drugače. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Veganski tiramisu

Naredimo biskvit in kremo

22. september 2017 ob 10:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za biskvit: 2 lončka moke, 1 1/2 lončka sladkorja, 1 pecilni prašek, 1/2 kakava (po želji), 1 1/2 lončka vode, 1/3 lončka olja, 2 žlički kisa.

Najprej zmešamo suhe sestavine, nato dodamo mokre. Pečemo pri 170 stopinjah 20 minut.



Sestavine za kremo: 1/2 litra kokosovega mleka, 2 zavojčka vaniljevega pudinga, 6 žlic sladkorja, semena stroka vanilje, 300 ml kokosove smetane v tetrapaku.

Na kokosovem mleku skuhamo puding in ga popolnoma ohladimo. Kokosovo smetano stepemo in s prelaganjem vmešamo v puding.



Sestavine za "skuto" (po želji): pest indijskih oreščkov, 2 limoni, 3 žlice sladkorja v prahu.

Indijske oreščke narežemo na majhne koščke in jih namakamo v soku limon s sladkorjem vsaj 15 minut. Nato vmešamo v kremo.



Če pripravljamo kavni tiramisu, skuhamo malo močnejšo kavo, najbolje ekološko, dodamo 3 žlice sladkorja in žlico ruma ter popolnoma ohladimo. Če pripravljamo "matcha" različico, pa v lončku zmešamo 3 žličke matcha praha z nekaj vode.



Serviranje: Poiščemo lepe kozarčke, vanje najprej nadrobimo biskvit, namočimo s kavo ali matcho in do polovice napolnimo s kremo. Ponovimo plast biskvita, izbrane tekočine in kreme. Na koncu kavni tiramisu potresemo s kakavom, matcha pa z matcho.

A. P. J., Žana Jakop (oddaja Dobro jutro)