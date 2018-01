Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Sladico lahko tudi dodatno sladkamo. Foto: EPA Dodaj v

Ananas s kokosovo smetano

Dodamo tudi kokosovo moko in kokosov liker

21. januar 2018 ob 11:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: večji ananas, pomaranča, 3 žlice kokosove moke, 2 dl smetane za stepanje, 1 dl kokosovega mleka (iz pločevinke), 3 žlice kokosovega likerja, zavitek vaniljevega sladkorja.

Ananas očistimo in narežemo na koščke. Pomarančo ožamemo in s sokom pokapamo narezan ananas. Zmešamo, nato pa ananas prelijemo tudi s kokosovim mlekom.

Smetano stepemo skupaj z vaniljevim sladkorjem. Dodamo kokosovo moko in kokosov liker in rahlo zmešamo z metlico. Po okusu sladkamo. Ananas naložimo v skodelice in obložimo s kokosovo smetano.