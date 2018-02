Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Brokoli po kuhanju zmeljemo s paličnim mešalnikom. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Brokolijeva kremna juha

Preprost recept za mrzle zimske dni

25. februar 2018 ob 08:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 čajna žlička olja, 1 manjša čebula, 1–2 brokolijevi glavici, 1 strok česna, 4 dl jušne osnove, peteršilj, zelena, origano, bazilika, 1 žlica škroba ali 1 krompir, sol, poper

Segrejemo olje, dodamo sesekljano čebulo in sesekljan česen ter pražimo, da zlato porumeni.

Dodamo približno 3/4 brokolija, krompir, jušno osnovo, začimbe in zavremo. Zmanjšamo temperaturo in počasi kuhamo do mehkega.

Odstranimo zelišča in zmeljemo brokoli s paličnim mešalnikom. Dodamo preostanek brokolija, začinimo in prevremo.

Lojze Čop (oddaja Dobro jutro)