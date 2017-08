Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V hladnih dneh vas lahko pogreje cvetačna juha. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cvetačna juha z drobnjakom

Dodamo tudi por

16. avgust 2017 ob 09:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 liter zelenjavne jušne osnove, 80 dag cvetače, majhna čebula, por, šopek drobnjaka, 5 dag parmezana, maslo, sol.

Jušno osnovo zavremo. Medtem očistimo in nasekljamo čebulo. Por operemo in narežemo na kolesca. Cvetačo operemo in razdelimo na cvetove.

Vso zelenjavo stresemo v juho, spet zavremo in na srednjem ognju kuhamo 15-20 minut. Dodamo žlico masla in po okusu dosolimo. Odstavimo in nalijemo v skodelice.

Potresemo z naribanim parmezanom in nasekljanim drobnjakom ter postrežemo z opečenimi rezinami kruha.