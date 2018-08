Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na koncu pokapljamo z jagodnim prelivom in po želji potresemo s cimetom. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Karamelizirana koleraba s koromačem in banano

Koleraba kot sladica? Zakaj pa ne.

11. avgust 2018 ob 09:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo: 50 g masla, 2 jedilni žlici sladkorja, 1/2 limone, 1 dl korenčkovega soka, 1/2 kolerabe, 1/2 koromača, 2 banani, malo jagodnega preliva, malo cimeta.

Kolerabo in koromač narežemo na palčice in jih na maslu popečemo, ob koncu dodamo dve žlici sladkorja. Počakamo, da sladkor karamelizira, in dodamo na kolobarje narezani banani. Zalijemo z limonovim in korenčkovim sokom ter povremo, da se karamela lepo razpusti.

Več receptov na:

www.dobrojutro.rtvslo.si

.

Serviramo na krožnik, pokapljamo z jagodnim prelivom in po želji potresemo s cimetom.

Sa. J., recept kuharja Jake (oddaja Dobro jutro)