Keksi z ovsenimi kosmiči

Testo oblikujemo v ploščate okrogle kekse

1. september 2017 ob 13:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 20 dag ovsenih kosmičev, 10 dag moke, 10 dag orehovih jedrc, 10 dag suhih marelic, 12 dag rjavega sladkorja, 12 dag masla, 8 dag medu, pol žličke pecilnega praška, sol.

Orehova jedrca in suhe marelice nasekljamo in zmešamo z moko, pecilnim praškom, sladkorjem in ščepcem soli.

V kozici razpustimo maslo skupaj z medom in žlico vode. Prilijemo k suhim sestavinam in dobro zmešamo.

Pečico ogrejemo na 160 stopinj Celzija. Testo oblikujemo v ploščate okrogle kekse s premerom približno osem centimetrov in jih zložimo na pekač, pokrit s peki papirjem. Pečemo 30 minut.