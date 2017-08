Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bi si ga privoščili? Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Klasični klubski sendvič

S piščancem, majonezo in solato

22. avgust 2017 ob 14:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za sendvič: 12 rezin belega toasta ali 6 rezin velikega hotelskega toasta, 8 solatnih listov, 1 velik ali dva mala paradižnika, 100 g pancete ali hamburške ali dimljene slanine, 200 g piščančjih prsi, sol.

Sestavine za majonezo: 2 rumenjaka, 200 ml sončničnega ali repičnega olja, 1 čajna žlička gorčice, sok polovice limone, sol, poper.



V skledi zmešamo rumenjake, gorčico, sok limone, poper in sol. Počasi prilivamo olje in med tem ves čas mešamo metlico. Lahko uporabimo tudi električni mešalnik. Majonezo lahko hranimo v hladilniku 2 dni. Pred uporabo jo rahlo premešamo.



Trik: Panceto ali slanino narežemo na 1mm debele rezine. Večji pekač obložimo s papirjem za peko. Nanj zložimo rezine pancete eno ob drugi tako, da se ne prekrivajo. Pokrijemo z drugo plastjo papirja in nanj položimo pekač. Tako bo panceta ob pečenju ostala ravna in se ne bo zvila. Pečemo na 170 stopinj Celzija približno 15 min.



Paradižnik narežemo po širini, da dobimo lepe kroge, približno 5mm debelo.

Nasolimo in pustimo stati približno pol ure, da paradižnik spusti vodo in je bolj okusen.



Trik: Solatne liste ločimo od glave, liste operemo, odstranimo spodnje svetle dele in jo namočimo v posodo s hladno vodo. Postavimo v hladilnik in pustimo stati kakšno uro - tako bo solata bolj hrustljava.



Piščanca kuhamo v slani vodi na počasnem vrenju približno 15 min. Ko je piščanec kuhan, ga ohladimo.

Toast popečemo, namažemo z majonezo, nanj položimo piščanca, paradižnik in solato. Pokrijemo z drugim toastom in postopek ponovimo.



Postrežemo s pečenim krompirčkom ali domačim čipsom.

A. P. J., Anže Učakar (oddaja Dobro jutro)