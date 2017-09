Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kumarična solata z avokadom, špinačo in kozicami

Lahka jed za slovo od poletja

14. september 2017 ob 12:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 160 g sveže mlade špinače, 400 g kumar, 500 g kozic, 80 g avokado, 1 pomaranča, 40 g pinjol, sok ene limone, oljčno olje, sol, poper, 120 g paradižnika češnjevca, balzamični kis.

Kumare in avokado narežemo na kocke. Kozice oluščimo in popečemo na oljčnem olju, dodamo še pinjole. Pomarančo sfiliramo in narežemo na kocke. Paradižnik narežemo.

Več receptov najdete na dobrojutro.rtvslo.si.

Vse sestavine zmešamo skupaj, začinimo s soljo, poprom, oljčnim oljem, limoninim sokom in balzamičnim kisom.

Lahko postrežemo s popečenim kruhom.

A. K., Matjaž Cotič (oddaja Dobro jutro)