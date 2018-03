Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Paradižnik - sočen in zdrav. Foto: BoBo Dodaj v

Paradižnik s feto v pečici

Začinjen s česnom in origanom

13. marec 2018 ob 12:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 200 g sira feta, 1 večji ali 2 manjša paradižnika, 2 stroka česna, 3 žlice olivnega olja, pol čajne žličke paradižnikove mezge, poper, svež origano.

Feto na drobno narežemo, že skoraj zmečkamo in jo damo v skledo, dodamo na majhne koščke narezan paradižnik ter strt ali sesekljan česen.

Dodamo še olje, paradižnikovo mezgo, poper in origano ter zmešamo. Pečico segrejemo na 220 stopinj Celzija.

Maso v poljubnih kupčkih naložimo na koščke alufolije in folijo nato na vrhu stisnemo (da oblikujemo "paketke"). Pečemo 10-15 minut, nato folijo na vrhu odpremo in pečemo še od ene do dve minuti.