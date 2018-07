Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Ko je riž kuhan, ga odcedimo in zabelimo z maslom. Foto: BoBo Dodaj v

Riž z brokolijem in parmezanom

Brokoli skuhamo in pretlačimo

12. julij 2018 ob 11:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 30 dag riža, 80 dag brokolija, 10 dag naribanega parmezana, 2 dag masla, muškatov orešek, olivno olje, sol.

Brokoli očistimo in razdelimo na cvetove. Stebla narežemo in stresemo v osoljen krop, čez 5 minut dodamo tudi cvetove. Skuhamo.

Brokoli s penovko poberemo iz vode. Vodo, v kateri smo kuhali brokoli, ponovno zavremo in vanjo stresemo riž. Ko je kuhan, ga odcedimo in zabelimo z maslom. Približno 2/3 brokolija pretlačimo in zmešamo z rižem in polovico parmezana. Obložimo s celimi cvetki brokolija in potresemo s preostalim parmezanom.