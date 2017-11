Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Se vam že cedijo sline? Foto: Dobro jutro Dodaj v

Tortica Sofya Agnessa

Ideja za sladico

23. november 2017 ob 10:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za bele oblačke: odcejeno tekočino ene konzerve čičerke iz hladilnika, žlička vinskega kamna, 3 žlici limoninega soka, 200 g sladkorja v prahu, ščep soli, žlica vaniljeve esence oz. vanilin sladkor, 2 žlički rožne vode (lahko izpustite).



Sestavine za nadev: kokosova smetana (ali sladka smetana), med kot sladilo ali po izbiri, sok limone, brusnični sok za obarvanje (ali kateri koli drug rdeč sok), jagodičevje, sladkor v prahu za posutje.



Priprava: ohlajeno tekočino čičerke, vinski kamen, sol in sok limone stepamo do penastega, vsaj pet minut. Nato začnemo postopoma dodajati sladkor ob stalnem mešanju. Mešamo še vsaj 10 minut oz. dokler ne dobimo svetleč bel sneg, ki dela »rožičke«. Proti koncu dodamo še vanilin sladkor in rožno vodo po želji.

Maso nadevamo v dresirne vrečke in na peki papir nanesemo oblačke, visoke vsaj 8-10 cm, in enako število manjših, visokih do 5 cm, oz. poljubno. Postavimo v ogreto pečico na 100 stopinj Celzija in ne več, vsaj za dve uri in pol. Po preteku tega časa pečico ugasnemo, vendar oblačke še vedno pustimo v pečici, dokler se ne popolnoma ohladijo. Stepemo smetano, ki smo ji dodali med in sok limone. Oddelimo polovico smetane in eni polovici dodamo nekaj žlic soka brusnic ali po želji, da dobimo lepo rožnato barvo.

Ohlajenim oblačkom nežno odrežemo vrh in jih nadevamo z rdečo smetano, nanjo naložimo jagodičevje in vse prelijemo še z belo smetano. Prekrijemo z manjšim oblačkom in vse posujemo še s sladkorjem v prahu. Postrežemo posuto z rožnimi listi.

T. K. B., Metka Paragi (Dobro jutro)