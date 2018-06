Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hitro pripravljena sladica za vroče poletne dni. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Veganski kremasti jagodni sladoled iz treh sestavin in brez sladkorja

Za ljubitelje veganskih sladic

23. junij 2018 ob 09:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo: 250 gramov zamrznjenih jagod (ali malin, borovnic), 60–80 gramov indijskih oreščkov, 4 dateljne ali 1–2 žlic medu ali 1–2 žlici agavinega sirupa.

Za bogatejši okus: 5–7 žlic limonovega soka, pol limonine lupinice, vaniljeva maslena aroma, čokoladni okraski po okusu.

Več receptov na:

www.dobrojutro.rtvslo.si

.

Oreščke in narezane datlje namočimo v toplo vodo za približno 15 minut. Nato obe sestavini skupaj z limonovim sokom, aromo in lupinico fino zmiksamo v enotno zmes. Dodamo zamrznjene jagode in zmiksamo v sladoled ter ga takoj postrežemo.

Sa. J., recept Ane Žontar Kristanc (oddaja Dobro jutro)