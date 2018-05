Za ljubitelje naravnih vin: Ljubljana gosti prvi festival živih vin

Predstavilo se bo sedem naravnih vinarjev

21. maj 2018 ob 10:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ljubljani bo v petek prvi festival živih vin in fermentirane hrane, na katerem se bo predstavilo sedem vodilnih slovenskih naravnih in/ali biodinamičnih vinarjev.

Festival bo gostila restavracija Kucha za Bežigradom, 21 vin pa bo podrobneje predstavil in s hrano spojil Alen Audič, glavni sommelier vodilne slovenske restavracije, Hiše Franko iz Kobarida.

Divja in nora ne bodo samo vina, ampak tudi hrana, ki jo bo pripravljal Kuchin kuharski mojster Martin Rojnik - krožniki bodo v celoti vegetarijanski, s poudarkom na fermentiranih živilih. Primer? Hrustljave fermentirane čičerkine kocke z majonezo in črnim česnom ter "Slovanka" – domača pirina pogača s fermentiranim radičem, kislo smetano in kandiranimi orehi.

A glavno mesto bodo imeli, jasno, vinarji. Ker so naravna oz. organska vina v zadnjih letih postala manjša modna muha v določenih krogih, nanje velik del stroke še vedno gleda skeptično. Tovrstna vina so namreč do neke mere še vedno enigma, sam pojem naravnih in organskih vin pa se povezuje z neutemeljenimi stereotipi in zgrešenimi predstavami, ki izvirajo iz rigidnega sistema "speglanih", uniformiranih vin, kjer čistost barve šteje več od življenja v vinu.



Nedokončana zgodba

Vinarji s tovrstnimi vini, zagovarjajo sonaravno pridelavo, z največjim spoštovanjem do narave in trte, brez uporabe pesticidov in herbicidov v vinogradu in brez manipulacij in aditivov v kleti. Vrnitev k naravi in holističnemu videnju na vinarstvo. Rezultat so živa vina, kot nedokončana zgodba v steklenici, ki se še razvija in v vsakem hipu ponuja nova odkritja za pivca.

Za tiste, ki prisegajo na konvencionalna, dodelana vina, je to lahko moteče. Za tiste, ki pa na vino gledajo kot na živ izdelek, ki bolj verno odraža grozdje, terroir, minerale in delo vinarjevih rok, pa so naravna vina izjemno razburljiva.

In Slovenija je glede na število prebivalcev ena vodilnih držav na področju pridelave naravnih vin, slovenska vina pa so zaradi butičnosti postala pravo vroče blago po trendovskih bistrojih Pariza, Londona in Københavna. Včasih je celo lažje dobiti kakega slovenskega divjaka v tujini kot pa po domačih restavracijah.

Pravijo, da ko enkrat začneš piti naravna vina, ni več vrnitve na konvencionalna. Pravijo, da živa vina delajo svet malce lepši, hrani, ki jo strežemo z njimi, dajejo novo razsežnost, restavracijam s popolnoma naravnimi vinskimi kartami pa predznak brezkompromisnosti.

Sedem vinarjev, 21 vin

Audič je za premierno izvedbo festivala v goste povabil sedem zelo različnih, a 100-odstotno naravnih vinarjev, ki prihajajo z obeh koncev države - tako iz primorske vinorodne dežele, kjer so biodinamične prakse bolj razvite, kot iz Podravja, ki je še vedno bolj znano po bolj aromatičnih klasikah, a vam bodo Aci Urbajs, Radovan Šuman in Božo Zorjan dokazali, da Štajerska ponuja veliko presenečenj.

Sedmerica, ki se bo predstavila, je značajskorazlična, kar se odraža tudi v vinu – razpon je ogromen in zajema vse pole naravnih vin, od elegantnih, subtilnih, do popolnih divjakov.



Iz Šentjurja prihaja že omenjeni Aci Urbajs s svojo brez pretiravanja kultno znamko Organic Anarchy. Bolj živih vin od Acijevih ne boste našli. Pri njem nikdar ne veš, kaj te čaka, a običajno je rezultat navdihujoč.

Šumanovi so iz srca Štajerske, v srednjih Slovenskih goricah, v njihovih vinogradih se pasejo ovce, verjamejo pa, da je biološki način pridelave vina edini mogoč pristop.

Štajersko trojko zaokrožuje še en posebnež, nekdanji policist Zorjan, ki v Tinjski Gori vino macerirajo po gruzijski metodi v amforah, zakopanih kar na prostem.

Guerilo bo točil najboljši sommelier

Iz Goriških brd prihaja biodinamik Marko Reja iz vinske kleti Reia, s svojim tolovajem in rdečim khmerom, kot je šaljivo poimenoval svoja vina.

Kras bo zastopal Sebastijan Štemberger, ki dela na kmetiji s 350-letno tradicijo, na kateri prosto redijo tudi krškopoljske prašiče. Vino zori v betonskih jajcih in je nefiltrirano, tanično in neposredno.

In še dva morda najbolj izpostavljena Vipavca v zadnjih letih - Primož Lavrenčič iz Burje je velik zagovornik holistilčnega pristopa do vinarstva, je perfekcionist, ki raje izpopolnjuje svoja vina, kot pa jim dodaja nova. V zadnjem času to piljenje Burjinih vin poteka tudi v betonskih jajcih in s posebnimi edicijami vin z najboljših leg in iz najstarejših vinogradov.

Guerila, za katero stoji Zmago Petrič, je iz majcene kleti na Planini zrasla v biodinačnega giganta, z morda najimpresivnejšo novo kletjo na Vipavskem ta hip. Nabor Guerilinih vin je velik, zanje je značilna eleganca, sortnost, mineralnost. Bonus? Guerilina vina bo točil njen sommelier Martin Gruzovin, še sveži državni prvak v sommelierstvu.

Vstopnice za dogodek so na voljo na Eventimu, cena je od 15 evrov za mali paket degustacije do 35 evrov za velikega.

Kaja Sajovic