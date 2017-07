Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ko sta pici pečeni, ju povrhu okrasimo z veliko pestjo sveže mlade špinače ali rukole, češnjevimi paradižniki in svežimi cvetovi mačeh. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zelenjavna cvetačna pica z rdečo peso

Tudi pica je lahko zdrava

28. julij 2017 ob 09:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za testo: 1/3 glave cvetače (približno 250 g) naribane ali zmlete v multipraktiku, 5 jušnih žlic presnih rastlinskih beljakovin, 2 dobri jušni žlici čičerkine moke, 3 jušne žlice soka rdeče pese (uporabimo tudi dve žlici pulpe, ki ostane pri sočenju), 1 jajce, ščep nerafinirane grobo mlete soli in črni poper.

Sestavine za nadev: 100 g paradižnikove omake ali pelatov (naravne), 100 g mocarele, 3 kuhani šparglji, 1/2 kosa manjše surove rdeče pese, narezane na tanke lističe, 5 kosov češnjevih paradižnikov (različnih barv), veliko svežega zelenja (rukola, mlada špinača)

listki sveže bazilike, origana in timijana, po želji drobnjak.

Za okras: mikrozelenje redkvice, brokolija in cvetovi mačeh (užitno)

Naribamo ali zmeljemo cvetačo in jo osušimo v krpi. Odvečno vodo odcedimo skozi krpo. Lahko jo tudi na rahlo popražimo na ponvi, tako jo osušimo. Naribani cvetači dodamo stepeno jajce, sol in poper, presne rastlinske beljakovine, čičerkino moko in rdečo peso (sok in pulpo). Maso dobro pregnetemo z rokami ali jo zmešamo v multipraktiku. Oblikujemo v dve manjši kepici. Medtem ko pripravljamo maso, segrejemo pečico na 250 stopinj. Na pekač razporedimo pekipapir. Nanj damo pripravljeno testo in ga z rokami pritiskamo na dno pekača, da dobimo obliko kroga. Pečemo 20 minut na 250 stopinj (v ventilatorski pečici). Vmes, če je treba, temperaturo prilagodimo (od 180 stopinj do 250 se pica odlično peče).

Več receptov na:

dobrojutro.rtvslo.si.

.

Pripravimo druge sestavine: pelate oziroma paradižnikovo mezgo, nasekljamo začimbe, narežemo mocarelo in zelenjavo. Po 20 minutah obe pici vzamemo iz pečice. Nanju najprej razporedimo paradižnikovo mezgo, začimbe, narezane bučke, rdečo peso in mocarelo. Na koncu dodamo še šparglje. Pečemo v pečici še približno 5—10 minut. Ko sta pici pečeni, ju povrhu okrasimo z veliko pestjo sveže mlade špinače ali rukole, češnjevimi paradižniki, mikrozelenjem in svežimi (užitnimi) cvetovi mačeh.

Sa. J., Recept Maje Jeereb (oddaja Dobro jutro)