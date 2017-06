Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pri nas doma je namreč tako, da se pozimi kuha močna težka hrana, poleti pa se v prehranjevanju (če se že s telesom ne) preselimo na Mediteran. Foto: Osebni arhiv Nekaj lahkega in osvežilnega: fige s skuto in karamelo. Foto: Primož Dolničar Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poletno uživanje v dobrotah narave

Kolumna Primoža Dolničarja

26. junij 2017 ob 06:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Počitnice so tik pred vrati. Eni odhajajo na dopust, drugi pa bomo še malo delali in se na zaslužen počitek odpravili nekoliko kasneje. A ne glede na to, kje bomo, za vse je prišel najlepši čas v letu, ko si lahko oddahnemo od težke hrane in si privoščimo lahke, sočne, sveže, predvsem pa odlične dobrote, ki jih zdaj v naravi ne manjka.

Letos lahko zaradi dobre kombinacije dežja in temperatur v gozdu poleg borovnic že najdemo tudi kakšno gobo. Čeprav jih ni ravno v izobilju, pa se s kakšno svežo lisičko na vrhu juhe vseeno lahko pocrkljamo.

Sezona čemaža je sicer mimo, a povedati vam moram za novo odkritje. Prejšnji teden, ko sem bil spet pri nas v hribih, je pod našo hišo še vedno rastel čemaž. Seveda so bili listi že zdavnaj prestari in pretrdi, tudi cvetni listi so že odpadli, toda radovednost mi ni dala miru in tako sem odtrgal cvet čemaža in na vrhu odkril male zelene trde bunkice - seme čemaža. Ko sem eno poskusil, se mi je v ustih zgodila eksplozija okusa.

Kot da bi jedel koncentrat česna, ki je hkrati še zelo pikanten. Nato sem odtrgal še liste, odstranil zelene dele in obdržal samo stebla, ki so bila lepo mesnata in sočna. Kasneje sem stebla narezal na približno 2 cm dolžine in jih uporabil v rižoti, okrasil pa sem jo s semeni, ki so v ustih lepo hrustala. Vam povem, da je bila božanska in bil sem srečen, ker sem odkril, da sezona čemaža še ni minila, in se je podaljšala skoraj še za dobra dva meseca. Pri čemažu je užitna cela rastlina, tudi gomolj, čeprav se temu v večini primerov, razen, kadar vem, da je to čemaž pred mojo hišo, raje izognem.

To pa zato, ker ima podlesek, ki je zelo strupen, prav tako gomolj in v tem letnem času, ko je čemaž res že pri koncu, ga kaj hitro lahko zamenjamo zanj. Sicer pa nasvet: čemaž ima na enem stebelcu en list, jesenski podlesek pa več. Tudi vonj je lastnost, po kateri prepoznamo čemaž. A nas ta lahko tudi zapelje, saj če nabiramo veliko čemaža, se nam roke navzamejo njegovega vonja in potem imamo občutek, da vse rastline dišijo po česnu.

Čemaž lahko uporabljamo celo leto. Najboljši in najpreprostejši način je, da ga skupaj s kakovostnim oljčnim oljem dobro pretlačite, shranite v majhnih kozarčkih in imeli boste odlični čemažev shranek. Kasneje ga lahko uporabljate za namaze, rižote, juhe, skratka možnosti uporabe je ogromno. Odvisno od vašega okusa. Po želji ga lahko dodate tudi ribam. In že smo pri dobrotah, ki naše brbončice razvajajo čez poletje. Ribe in oljčno olje.

Pri nas doma je namreč tako, da se pozimi kuha močna težka hrana, poleti pa se v prehranjevanju (če se že s telesom ne) preselimo na Mediteran. V kuhinji uporabljam veliko rib, ki jih pripravljam na vse mogoče načine - pečene, surove, včasih pa jih tudi ocvrem. Da pa s cvrtjem ne bi uničil našega zdravega poletnega prehranjevanja, ribe ocvrem v ekstra deviškem oljčnem olju. Miti okoli cvrtja v oljčnem olju so že zdavnaj padli, tako da menim, da ga ni več junaka, ki bi mislil nasprotno, edini zadržek je le še finančne narave, saj je cena zares kakovostnega olja tako v Sloveniji kot po svetu še kar visoka. Zato ribe cvrem v malo olja jih na hitro obrnem. Tako rib ne izsušim, saj so v sredini le malo pogrete, olje pa ostane bolj sveže in ga lahko še kdaj uporabim.

Verjemite, da ni boljšega kot v koruzno moko povaljan file postrvi in samo hitro ocvrt v oljčnem olju. Zraven si postrezimo neomejene količine sveže zelenjave, ki jo čim manj termično obdelajmo. Narava nas seveda zdaj razvaja tudi s sadjem. Uživajmo ga svežega ali pa si iz njega naredimo sladolede, sorbet, ali preproste, sveže in odlične sladice.

Lepe počitnice in en velik dober tek vam želim!

Primož Dolničar, ljubitelj kuhanja

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.