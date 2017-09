27. september: Rojstni dan Edvarda Kocbeka

Leta 1904 se je v Svetem Juriju ob Ščavnici rodil slovenski pesnik, pisatelj in politik Edvard Kocbek.

Kot predstavnik krščanskih socialistov je bil v vodstvu Osvobodilne fronte, po vojni minister v zvezni vladi in podpredsednik prezidija ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije.

Po izidu dela Strah in pogum je le-to oblast izrabila za obračun, ko se je bil Edvard Kocbek prisiljen umakniti iz politike, bil pa je tudi prisilno upokojen. Od leta 1952 je tako živel kot strogo nadzorovani književnik. Treba pa je omeniti, da je bila zbirka novel Strah in pogum le povod za Kocbekovo "odstranitev". Vzrok zanjo je bil Kocbekov nastop na 2. kongresu OF, kjer je med drugim svaril pred razraščanjem nedemokratičnosti, ustvarjanjem nenehnega obsedenega stanja in udarništvom. Njegova najpomembnejša dela so pesniški zbirki Zemlja in Groza, novelistična zbirka Strah in pogum ter dnevniški zapiski Tovarišija.

Leta 1590 je umrl papež italijanskega rodu Urban VII., s pravim imenom Giovanni Battista Castagna.

Leta 1601 se je rodil francoski kralj Ludvik XIII., imenovan tudi Ludvik Pravični.

Leta 1687 je beneška topovska krogla zadela atenski Parthenon in ga del porušila.

Leta 1722 se je rodil ameriški revolucionar Samuel Adams.

Leta 1825 je na progi med Darlingtonom in Stocktonom v Angliji začel voziti prvi vlak na svetu. Vlekla ga je parna lokomotiva, ki jo je vozil njen izumitelj George Stephenson.

Leta 1862 se je rodil južnoafriški general in državnik Louis Botha, eden od voditeljev Burov v vojni z Angleži in prvi predsednik vlade Južnoafriške republike.

Leta 1921 je umrl nemški skladatelj Engelbert Humperdinck.

Leta 1939 so nemške čete zasedle Varšavo.

Leta 1940 so v Berlinu nacistična Nemčija, fašistična Italija in Japonska sklenile t. i. Trojni pakt, ki je pomenil skorajšnje stopnjevanje druge svetovne vojne in s katero so si te države razdelile interesna območja.

Leta 1941 sta Sirija in Libanon razglasila pravico do neodvisnosti, francoske enote pa so vseeno ostale v obeh državah.

Leta 1942 je Friedrich Rainer Gorenjcem podelil nemško državljanstvo, s čimer so ti postali vojaški obvezniki.

Leta 1951 se je rodil ameriški glasbenik Marvin Lee Aday, bolj znan kot Meat Loaf.

Leta 1964 je Verenova komisija po desetmesečni preiskavi sporočila, da je Lee Harvey Oswald edini atentator na predsednika Združenih držav Amerike, Johna Kennedyja, ki je bil ubit 22. 11. 1963 v Dallasu.

Leta 1966 je umrl francoski pesnik in pisatelj Andre Breton. V zgodovino svetovne literature se je zapisal predvsem kot teoretik nadrealizma.

Leta 1968 se je rodil nekdanji smučarski skakalec in nekdanji trener slovenske reprezentance Matjaž Zupan.

Leta 1976 se je rodil italijanski nogometaš Francesco Totti.

Leta 1977 se je rodil estonski metalec kopja Andrus Vaernik.

Leta 1983 je košarkar Larry Bird z Boston Celticsi podpisal sedemletno pogodbo.

Leta 1984 se je rodila kanadska pevka Avril Lavigne, ki je najprej slovela kot punk nasprotje popprinceskam.

Leta 1989 je skupščina SR Slovenije sprejela ustavna dopolnila, ki so utrdila slovensko avtonomijo znotraj SFRJ in omogočila prehod v parlamentarno demokracijo.

Leta 1990 sta Iran in Velika Britanija obnovila diplomatske stike, ki jih je Teheran pretrgal marca 1989 zaradi knjige Satanski stihi britanskega pisatelja indijskega rodu Salmana Rushdieja.

Leta 1994 je Rajmond Debevec v avstrijskem St. Veitu postavil nova svetovna rekorda s samostrelom in na 15. evropskem prvenstvu tudi osvojil naslov prvaka.

Leta 1996 so skrajne sile islamskega gibanja talibanov zavzele glavno mesto Afganistana Kabul in ob tem javno obesile nekdanjega predsednika države Nadžibulaha.

Leta 2000 je nekaj deset tisoč ljudi v središču Beograda in okoli pol milijona ljudi po vsej Srbiji proslavljalo razglasitev volilne zmage DOS-a na volitvah 24. 9.

Leta 2000 je ruski rokoborec v grško-rimskem slogu Aleksander Karelin v finalu olimpijskih iger v Sydneyju doživel prvi poraz po trinajstih letih.

Leta 2001 je Michael Jordan napovedal vnovično vrnitev na košarkarska igrišča.

Leta 2003 je umrl ameriški plesalec Donald O'Connor.

Leta 2004 je Janez Brajkovič na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Veroni zmagal v kategoriji do 23 let.

Leta 2012 je mehiška policija aretirala enega najbolj iskanih vodij kriminalne združbe Los Zetas Ivana Velazqueza Caballera, znanega tudi kot El Talibani in Z-50.

Leta 2013 je nemška plavalka Britta Steffen pri 29 letih končala kariero. V zgodovino se je zapisala z dvema zlatima olimpijskima medaljama, ki ju je osvojila v Pekingu leta 2008.

