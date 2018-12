Med tisočerico najboljših restavracij sveta osem slovenskih

Izbor La Liste za leto 2019

4. december 2018 ob 19:51

Vrh seznama tisoč najboljših restavracij sveta, imenovan "La Liste", si z enakim številom točk (99,75) delita pariška restavracija Guy Savoy in newyorški Le Bernardin, v kateri kuha Francoz Eric Ripert.

Tik pod vrhom z 99,50 točkami pa so pristale Plaza Athénée Alaina Ducassa (Pariz), Martín Berasategui (Baskija) in Matsukawa (Tokio).

Guyju Savoyu se je že tretje leto zapored uspelo uvrstiti na vrh seznama, na katerem dominirajo Francozi. To ni presenetljivo, glede na to, da je La Liste, ki je premierno izdajo doživel leta 2014, nastal na pobudo francoskega zunanjega ministrstva.

Seznam La Liste v celoti si lahko ogledate na tej povezavi.



Za razliko od referenčnejših seznamov, kot je 50 Best Restaurants, La Liste ne sestavljajo kulinarični kritiki, novinarji in predstavniki gastronomske industrije, ampak ga "izračuna" računalniški algoritem.

Za primerjavo: Osteria Francescana, najboljša na seznamu 50 Best, je na La Liste šele 34., El Celler de Can Roca, druga na seznamu 50 Best, pa na 21. mestu. Noma je šele na 127. mestu, dunajski Steirereck, 14. na seznamu 50 Best, pa na 136. mestu.

Vse delo opravi algoritem

Algoritem zajame podatke oz. ocene 550 kulinaričnih vodičev, kot sta Michelin in Gault&Millau, ter 40 milijonov objavljenih recenzij.

Na seznam se je uvrstilo tudi osem slovenskih restavracij, med katerimi se je navišje povzpela restavracija Mak iz Maribora, v kateri ustvarja David Vračko (86,25 točke).

V spodnji polovici seznama, z enakim številom točk, kot jih ima Gaggan, peta restavracija sveta po izboru 50 Best, sledi Hiša Franko (Kobarid), nato pa od slovenskih še JB (Ljubljana), Dam (Nova Gorica), Gostilna pri Lojzetu (Vipava), Grič (Šentjošt pri Horjulu), Cubo (Ljubljana) in Danilo (Reteče).

