Na Miklavževem koncertu zbiranje sredstev za osnovnošolce

Koncert bo na sporedu v nedeljo, 2. decembra

29. november 2018 ob 10:57

Ljubjana - MMC RTV SLO

Dobrodelni Miklavžev koncert je že decembrska stalnica. Letos bo že 26. zapored v nedeljo, 2. decembra, zbrana sredstva pa bodo namenjena slovenskim osnovnošolcem, ki zaradi finančnega položaja staršev nimajo enakih možnosti kot vrstniki.

Gostitelja večera bosta igralka Polona Juh in zdravnik (pediater in infektolog) Marko Pokorn. Foto: Željko Stevanić, IFP/RTV Slovenija.

Koncert je tradicionalna humanitarna prireditev RTV Slovenija, Rotary Cluba Ljubljana in Rotary Districta 1912 Slovenija. Sredstva bodo namenili zunajšolskim dejavnostim, osnovnošolcem pa bodo zbranimi sredstvi omogočili udeležbo v šoli v naravi ter številne šolske ekskurzije.

Kako darovati? Sredstva lahko že darujete s SMS-sporočilom MIKLAVZ5 na številko 1919. SMS-sporočila bodo sprejemali do konca decembra, na ta način boste darovali 5 evrov. Poljubno vsoto pa lahko na telefonsko številko 01/472-00-11 darujete tudi med oddajo, ki bo potekala v nedeljo, 2. 12., od 20.05 do 21.45 na TV Slovenija 1, in med ponovitvijo oddaje, ki bo na sporedu 3. 12. ob 14.30 na TV Slovenija 2.

Voditelja bosta Polona Juh in Marko Pokorn. Na koncertu bodo nastopili vrhunski domači glasbeniki in ansambli: New Swing Quartet, Jan Plestenjak, Vox Arsana, Simfonični orkester RTV Slovenija (dirigent Simon Dvoršak), Big band RTV Slovenija (dirigent Lojze Krajnčan), Otroški zbor RTV Slovenija, Gregor Volk, Janez Dovč, Goran Krmac, Aljaž Farasin, Urška Arlič Gololičič, baletni solisti SNG Opera in balet Maribor, Tamburjaši, Nikola Pajanović, Uroš Perić, Sandra Feketija, Duo Dendrocopos, plesni klub Zebra, Komorni zbor Dekor (dirigentka Petra Grassi), Elvira Hasanagić, Duo Scaramouche, Dunja Vrhovnik, plesalca Plesnega kluba Bolero – Anja Jeršan in Tian Čehić, Liha Rahne, na sporedu bo tudi odlomek iz popularnega muzikala Briljantina.

A. P. J.