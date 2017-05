Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bezeg je zelo zdravilen in uporaben v različnih vrstah jedi. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bezgova panna cotta

Z jagodno sekanico in limonino meliso

26. maj 2017 ob 13:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 0,4 l sladke smetane, 0,1 l mleka 2 čajni žlički želatine v prahu, vanilijev strok, 5 bezgovih cvetov, 10 dag sladkorja v prahu, olje, 25 dag jagod, 4 dag sladkorja v prahu ali 2 žlici bezgovega sirupa, nekaj listov limonine melise.



Ocvrti bezeg za okras: 2 cvetova bezga, 1 jajce, 2 žlički moke, ščepec sladkorja, ščepec soli, 1 dl mleka, olje.

V manjšo skledico damo želatino in jo razmešamo s hladno vodo,da nabrekne. Mleko ter smetano skupaj z vanilijevim strokom, ki smo ga prepolovili, in bezgovimi cvetovi segrevamo na ne premočnem ognju, da skoraj zavre. Tik pred vrenjem odstavimo ter pustimo 2 minuti. Precedimo in dodamo želatino. Rahlo mešamo, da se želatina raztopi.

Modelčke namastimo z oljem in vanje vlijemo kuhano smetano. Ko se ohladi, damo v hladilnik za vsaj dve uri. Ko je masa strjena (biti mora rahla, trese se naj kot puding), jo iz modelčkov zvrnemo na krožnik in prelijemo s prelivov.

Sadnega pripravimo tako, da na deski nasekljamo sveže jagode in limonino meliso. Lahko jim dodamo sladkor ali še bolje bezgov sirup. Prelijemo čez sladico in okrasimo z meliso ter malo ocvrtega bezga.

A. K., Lojze Čop (oddaja Dobro jutro)