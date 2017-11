Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Boršč je priljubljena ruska klasika. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Boršč z rdečo peso in paradižnikom

Ruska klasika za hladne dni

4. november 2017 ob 09:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine: 2 rdeči pesi, 2 korenčka, tretjina manjše glave rdečega zelja, 1 rdeča čebula, strok česna, 2 stebla zelene, 400 ml paradižnika v koščkih, 2 žlici sladkorja, žlica balzamičnega kisa, žlička koprca, 2 žlički soli, 4 žlice kisle smetane, 1 l zelenjavne jušne osnove (ali mesne).



Peso in korenje očisti in nasekljaj na majhne koščke (lahko ju tudi naribaš). Čebulo in česen nasekljaj in jo v loncu praži skupaj z narezanim koščkom stebelne zelene. Dodaj korenje, peso in paradižnik v koščkih ter dobro premešaj.

Segrej do vretja, zmanjšaj ogenj in dodaj sladkor, balzamičen kis, sol, koprc in nasekljano rdeče zelje. Prilij vročo jušno osnovo in na majhnem ognju kuhaj pol ure.

Postrezi z žlico kisle smetane in posuj s peteršiljem.

Oddaja Dobro jutro