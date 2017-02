Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Jabolka narežemo na krhlje in jih v kozici podušimo, da se zmehčajo. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cesarski praženec z jabolki

Praženec potresemo z mandljevimi lističi

26. februar 2017 ob 12:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 5 jajc, približno 2 dl mleka, 6 dag sladkorja v prahu, 1,2 dl smetane, 20 dag moke, 5 dag masla, 8 dag mandljevih lističev, 4 jabolka, rjavi sladkor, cimet, sol.

Jabolka narežemo na krhlje in jih v kozici podušimo, da se zmehčajo. Po okusu jih sladkamo in začinimo s s cimetom.

Rumenjake in sladkor v prahu zmešamo. Dodamo mleko, smetano, moko in četrt žličke soli. Beljake stepemo v trd sneg in ga nežno vmešamo v testo. V ponvi segrejemo pol masla in vanjo vlijemo pol testa.

Pečemo toliko časa, da je spodnja stran zlatorjava. Obrnemo in pečemo, da še druga stran porjavi. Praženec z vilicami raztrgamo na kose, potresemo z mandljevimi lističi in kratko popečemo. Ponovimo in postrežemo s čežano.