Čičerka s šampinjoni v solati

6. december 2018 ob 10:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 20 dag suhe čičerke, 40 dag šampinjonov, olivno olje, 2 stroka česna, 1 čili, kumina, 1 limona, sol, poper, pol šopka mete.

Čičerko namočimo čez noč in jo naslednji dan skuhamo. Šampinjone očistimo in narežemo na lističe. Stresemo jih na malo vročega olja in popražimo. Gobe začinimo s soljo, poprom, nasekljanim čilijem in stisnjenim česnom.

Dodamo odcejeno čičerko in pražimo še dve minuti. Odstavimo in začinimo še s kumino ter prilijemo limonin sok. Potresemo z nasekljano meto. Po želji jed prelijemo z malo navadnega jogurta.