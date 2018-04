Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Po potrebi dosolimo in potresemo z nasekljanim koriandrom. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic Dodaj v

Juha s kokosom in šampinjoni

V loncu zavremo kokosovo mleko, sol in limonino travo

20. april 2018 ob 09:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: žlička posušene limonine trave, suhega čilija, limeti, pločevinki kokosovega mleka (skupaj 8 dl), 40 dag šampinjonov, nekaj vejic koriandra, sol.

V lonec damo kokosovo mleko, malo soli in limonino travo ter zavremo. Na šibkem ognju kuhamo pet minut, nato pa precedimo skozi cedilo z majhnimi luknjicami.

Kokosovo mleko ponovno zavremo in dodamo nasekljan čili, sok obeh limet in očiščene in na lističe narezane šampinjone.

Kuhamo še dobrih pet minut. Odstavimo, dosolimo in potresemo z nasekljanim koriandrom.