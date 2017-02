Kdo pravi, da se morate na dieti odpovedati čokoladi?

Recepta iz 5. oddaje Pregreha brez greha

25. februar 2017 ob 18:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Angleška krema je osnovna krema v slaščičarstvu, ki se uporablja v kremah za torte, tokrat pa ima osrednjo vlogo v čokoladnem likerju.

Sestavine za 4 osebe: 600 ml mandljevega mleka (lahko tudi navadno mleko), 100 ml smetane, 7 rumenjakov, 7 žlic nadomestka sladkorja – Sukrina, 100 ml ruma, 200 ml Cointreau likerja (ali ruma)*, 50 g kakava, 200 g temne čokolade brez sladkorja, 100 g mlečne čokolade brez sladkorja

Iz mleka, rumenjakov in smetane zakuhamo angleško kremo: mleko vlijemo v kozico, jo pristavimo na kuhalnik in mleko počasi zavremo. Takoj ko mleko zavre, kozico odstavimo. Rumenjake in nadomestek sladkorja stepamo 3 – 4 minute, da nastane gosta penasta zmes. Hitrost mešalnika znižamo in med stalnim mešanjem nežno prilivamo vroče mleko. Jajčno kremo prelijemo nazaj v kozico in med nenehnim mešanjem rahlo segrevamo toliko časa, da se zgosti.

V vročo angleško kremo dodamo preostale sestavine in dobro umešamo. Liker pred nalivanjem v kozarce ohladimo.

*opcijsko - za tiste, ki se izogibajo alkoholu, bo liker odličen tudi brez tega dodatka

Sadno-čokoladna rulada

Sestavine za osem kosov: 5 jajc, 5 žlic nadomestka sladkorja Sukrin, 5 žlic kakava.

Jajca in sladkor močno stepemo ter umešamo kakav, vlijemo na pladenj, ki je obložen s peki papirjem. Biskvit položimo v predhodno ogreto pečico in ga pečemo na 180 stopinj. Ko je pečen, ga takoj zavijemo v rolo. Če imamo težavo z odstranitvijo peki papirja, ga lahko rahlo navlažimo z vlažno krpo, preden ga odstranimo.

Polnilo: 350 g kisle smetane, 250 g sezonskega sadja, 50 g mandljevih lističev (po želji), 20 g pinjol (po želji).

Rolado odvijemo, jo premažemo s kislo smetano, posujemo s sadjem ter pinjolami in mandlji.

Manjši del vseh sestavin ohranimo, da jih lahko dodamo kot dekoracijo na že zvito rulado.

Dober tek!

A. K., Gorazd Potočnik (recept iz oddaje Pregreha brez greha)