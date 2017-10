Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Prišla je jesen, čas kostanjevih dobrot. Dodaj v

Kostanjev kolač s cimetom

Zamisel za jesensko sladico

7. oktober 2017 ob 10:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 jajca, ščepec soli, 189 g sladkorja, 180 g masla, pol žličke cimeta, 400 g kostanjevega pireja, 1 žlica ruma, 100 g mletih mandljev.

Rumenjake ločimo od beljakov in iz beljakov, 30 g sladkorja in ščepca soli stepemo trd sneg. Preostali sladkor, maslo, rumenjake in pol žličke cimeta penasto umešamo. Dodamo kostanjev pire, mandlje in rum.

Mešamo, da dobimo gladko maso (če je pregosta, dodamo žlico ali dve mleka). Na koncu rahlo vmešamo sneg iz beljakov. Pekač (premera 24 cm) namastimo in obložimo s papirjem za peko ter nanj nadevamo maso.

Pečemo približno 45 minut v pečici, ki smo jo predhodno ogreli na 180 stopinj Celzija.

Uredništvo