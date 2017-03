Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Posipanju s sladkorjem se lahko brez škode odrečemo. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kroštole

Krhki flancati

14. marec 2017 ob 15:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 30 dag moke, 1 dl sladke smetane, 2 jajci, polovico limone, ščepec soli, 1 liter oljčnega olja (za cvrtje).

Večkrat presejano moko prelijemo s toplo smetano. Posebej zmešamo jajca, limonin sok in sol. Zmes vlijemo v moko in zamesimo trdo testo, podobno kot za domače rezance. Oblikujemo več hlebčkov, jih pokrijemo in pustimo počivati tri ure. Testo na tanko razvaljamo in s koleščkom narežemo v trakove z zarezo, ki jih zavežemo v pentljo.

V ogreto posodo nalijemo za tri prste olja, ga nekoliko segrejemo in vanj položimo oblikovane koščke testa. Zlatorumene kroštole položimo na vpojno servieto. Posipanju s sladkorjem se lahko brez škode odrečemo.

Sa. J., recept Emilije Pavlič (oddaja Dobro jutro)